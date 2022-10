Reno 8 Pro : Oppo dévoile un modèle « House of the Dragon » !

Oppo compte bien surfer sur l’énorme succès de la série House of the Dragon, le préquelle de Game of Thrones. Le fabricant chinois vient en effet de dévoiler un modèle Edition Spéciale de Reno 8 Pro habillé aux couleurs de la série de HBO. Tout en noir et bordures dorées (les couleurs des Targaryens) le Reno 8 Pro a fière allure, d’autant que l’appareil est protégé par une coque noire avec dessus le blason de la maison des Targaryens. Ce n’est pas tout puisque le mobile sera livré avec une housse spéciale griffée « Maison Targaryen », un œuf de dragon à collectionner et une épingle à carte SIM en forme de dragon !

Pour le reste, on se retrouve face au même modèle qui avait été présenté au mois d’août dernier, soit un smartphone haut de gamme équipé d’un écran AMOLED de 6,7 HD+ pouces avec fréquence de rafraichissement de 120 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 Max, de 256 Go d’espace de stockage et d’un bloc photo à trois capteurs.

Le Reno 8 Pro Edition Speciale House of the Dragon n’a pas encore de date de disponibilité, et l’on ne sait pas si ce modèle sera présenté en Europe étant donné que le teaser de ce modèle a été diffusé sur le compte Twitter de la branche indienne d’Oppo.