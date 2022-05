Le Royaume-Uni travaille sur une centrale solaire… dans l’espace !

L’espace est bien la nouvelle frontière : satellites internet – qui ont leur rôle à jouer en temps de guerre, comme on a pu le constater avec le soutien de Starlink à l’Ukraine -, stations spatiales, exploration de la Lune ou de Mars, et pourquoi pas de demain… des centrales solaires spatiales ! On apprend en effet qu’Airbus, l’Université de Cambridge ainsi que le fabricant de satellites SSTL ont rejoint la UK Space Energy Initiative, cette alliance ayant pour objectif de réfléchir sur la faisabilité d’une centrale solaire… située dans l’espace.

La Sphère de Dyson, du nom de son inventeur, consiste en une myriade de cellules géantes photovoltaïques et ultra résistantes situées tout autour du soleil, l’objectif étant de récupérer l’énergie du soleil dans des proportions inouïes. Le projet britannique de centrale électrique spatiale s’inspire clairement de ce projet, à une échelle moindre.

Martin Soltau, le président de la UK Space Energy Initiative, affirme que les technologies nécessaires à la construction d’une telle centrale sont déjà disponibles. Ne manque plus que les financements en somme… Les scientifiques autour du projet estiment qu’un projet finalisé pourrait être présenté d’ici une douzaine d’années. L’installation d’une centrale solaire spatiale pourrait permettre au Royaume-Uni d’atteindre ses objectifs énergétiques en 2050.

Pour autant, le budget pharaonique d’un tel projet, ainsi que la simple nécessité de construire sur Terre une antenne de sept kilomètres sur treize pour capter le rayonnement solaire depuis l’espace, obligent à une certaine prudence concernant la faisabilité même de ce concept.