[MWC 2002] Avec le GT 2 Pro, Realme se lance dans la bataille du très haut de gamme (écran 2,5K LPTO, capteur 150°, etc.) 5000 mAh

Realme appuie sur l’accélérateur. Lors de sa conférence du MWC, le fabricant asiatique a en effet dévoilé deux nouveaux modèles de smartphones (très) haut de gamme, le Realme GT 2 et le Realme GT 2 Pro. Le modèle Pro se détache forcément du lot avec une fiche de specs très relevée : outre la présence du processeur Snapdragon 8 Gen 1 (contre un « simple » Snapdragon 888 pour le GT 2) surmonté de sa plaque de refroidissement et d’une batterie 5000 mAh + recharge rapide 65 W (sur les deux modèles), l’écran AMOLED 2K du GT 2 Pro cumule ce qui se fait de mieux dans le secteur mobile, au point que le très rigoureux DisplayMate lui a donné la note maximale de A+ (une première).

La dalle AMOLED 6,7 pouces du GT 2 Pro est de technologie Super Reality LTPO 2.0, ce qui autorise notamment un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. La résolution de 3216 x 1440 pixels offre à la dalle du GT 2 Pro une densité de 525 ppp et la luminosité grimpe à 1400 nit, ce qui là encore est du jamais vu. Vous en voulez encore ? Sachez donc que cette dalle ultra premium propose aussi un taux d’échantillonnage tactile de à 1000 Hz, de quoi assurer une réactivité à toute épreuve (idéal aussi pour le jeu mobile). Histoire de ne rien oublier, les couleurs sont affichées en 10 bits (1,07 milliards de couleurs) et l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Mazette !

Côté image, pas de concessions non plus, avec un module photo à trois capteurs, soit un capteur principal grand-angle Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS, un grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels (et un FoV à 150°) et enfin une micro-lentille proposant un niveau de grossissement x40 (fonction microscope). Bref, la crème de la crème.

Le Realme GT 2 Pro (12 Go de RAM jusqu’à 512 Go de stockage) sera disponible à la vente en France le 8 mars prochain à 749 euros. Trois coloris sont proposés, Paper White (en polymère biosourcé), Paper Green et Titanium Blue. Le Realme GT 2 (12 Go de RAM jusqu’à 512 Go de stockage) sera disponible le 15 mars à 545 euros. Les tarifs de ces deux modèles semblent donc à priori très compétitifs au vu des specs proposées.