La Russie oblige Netflix à diffuser 20 chaînes d’État

Roskomnadzor, le régulateur de Russie pour la communication, a annoncé obliger Netflix et les autres services de streaming à diffuser 20 chaînes d’État. Cela fait suite à une nouvelle loi locale qui sera réellement appliquée dès mars 2022, explique le Moscow Times.

Quand la Russie force Netflix à diffuser des chaînes d’État

Parmi les 20 chaînes d’État russes qui doivent être ajoutées sur Netflix figurent la chaîne phare Channel One, la chaîne de divertissement NTC et la chaîne de l’Église orthodoxe Spas. Le pays souhaite également que le contenu en streaming soit conforme aux lois russes, ce qui signifie que les entreprises pourraient se voir interdire la diffusion de films et de séries faisant la promotion de l’extrémisme ou même de contenus LGBT.

La loi s’applique à tous les services de streaming qui comptent plus de 100 000 utilisateurs au quotidien. Netflix est donc concerné. Il n’est toutefois pas simple de déterminer tous les autres services parce que certains ne disent rien sur leur nombre d’abonnés. C’est le cas d’Apple TV+.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement russe tente de restreindre les activités des entreprises étrangères dans le pays. En novembre, Roskomnadzor a exigé que les grandes entreprises technologiques telles qu’Apple, Facebook et Google ouvrent des bureaux locaux en Russie si elles ne voulaient pas y être interdites.