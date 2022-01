Microsoft Exchange subit le bug Y2K22 avec le passage à 2022

L’année 2022 commence fort pour Microsoft Exchange, avec l’outil qui a connu un bug suite au passage à la nouvelle année. Il n’était plus en mesure d’envoyer normalement les e-mails. Le bug a pour nom Y2K22.

Microsoft Exchange commence mal 2022 avec le bug Y2K22

« Le problème est lié à un échec de la vérification de la date avec le changement de la nouvelle année et n’est pas une défaillance du moteur anti-virus lui-même », explique Microsoft dans un message sur son forum Tech Community. « La vérification de la version effectuée par rapport au fichier de signature fait planter le moteur de logiciels malveillants, ce qui entraîne le blocage des messages dans les files d’attente de transport ».

Fort heureusement, un correctif temporaire est déjà disponible. Les administrateurs réseau doivent soit passer par le script pour automatiser l’installation du correctif, soit tout faire manuellement. Certains pourraient penser que choisir le script est une bonne idée au vu de la simplicité. Mais il est parfois préférable de tout faire soi-même pour éviter de mauvaises surprises, notamment sur les systèmes qui ont beaucoup d’éléments personnalisés.

Microsoft précise que la solution prendra un certain temps pour que les administrateurs la mettent en œuvre. Et selon le nombre d’e-mails bloqués dans la file d’attente, il peut s’écouler un certain temps avant que les messages n’arrivent dans la boîte de réception de leurs destinataires. Autant dire que ce début de semaine va être sympathique au niveau des courriels avec Microsoft Exchange.