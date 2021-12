Samsung se restructure en fusionnant ses divisions mobile et électronique grand public

Samsung annonce des changements au sein de l’entreprise, avec notamment une fusion de ses divisions d’appareils mobiles et d’électronique grand public. Cette restructuration doit « renforcer la compétitivité des activités », indique l’entreprise.

Un changement de taille chez Samsung

La nouvelle division va être dirigée par Han Jong-hee, promu vice-président et codirecteur général de Samsung Electronics. Il conservera par ailleurs ses fonctions de directeur de la division des téléviseurs. En complément, Kyung Kye-hyun, directeur général de Samsung Electro-Mechanics, est nommé codirecteur général de Samsung Electronics et va prendre la tête de la division semi-conducteurs et composants électroniques.

Il faut savoir que la division mobile est celle qui rapporte le plus à Samsung. Rien qu’au troisième trimestre de 2021, ce fut l’équivalent de 21,43 milliards d’euros. Mais un autre secteur important est celui des puces. Il a représenté l’équivalent de 20,02 milliards d’euros. Cela s’explique notamment par une demande accrue en cette période de pandémie.

Samsung vise à devenir le numéro un des fabricants de puces au cours de la prochaine décennie et a injecté des centaines de milliards dans cette activité. Pas plus tard qu’en novembre, le groupe a annoncé qu’il construisait une usine de semi-conducteurs de 17 milliards de dollars au Texas pour fabriquer des puces haut de gamme et avancées pour les smartphones, la 5G et l’intelligence artificielle.