Marvel (MCU) : toutes les annonces de séries lors du Disney+ Day

Le Disney+ Day a été l’occasion d’avoir une section consacrée à Marvel avec plein d’annonces de séries. Il y a eu quelques teasers, ce qui a permis de découvrir certains programmes comme Moon Knight, She-Hulk et Ms. Marvel.

Moon Knight

Découvrez cette série d’action dont le héros est un justicier qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Ses multiples personnalités vont se retrouver embarquées dans une lutte sans pitié sur fond d’Égypte moderne et antique. Moon Knight de Mohamed Diab, et scénarisé par Jeremy Slater arrivera sur Disney+ en 2022.

She-Hulk

Cette série raconte les aventures de She-Hulk/Jennifer Walters (Tatiana Maslany), une avocate spécialisée dans les affaires concernant les super-héros. On y retrouvera une multitude de personnages Marvel, dont Hulk (Mark Ruffalo), et l’Abomination (Tim Roth). Écrite par Jessica Gao et réalisée par Kat Coiro et Anu Valia (trois des productrices déléguées de la série), She-Hulk sera diffusée sur Disney+ en 2022.

Ms. Marvel

L’héroïne de cette série, Kamala Khan (Iman Vellani), est une jeune Pakistano-Américaine de 16 ans qui vit à Jersey City. Excellente élève, grande amatrice de jeux vidéo et insatiable rédactrice de fanfiction, elle a développé une affinité singulière pour les super-héros, et notamment pour Captain Marvel. Mais Kamala peine à trouver sa place à la maison comme à l’école… jusqu’à ce qu’elle se découvre des superpouvoirs semblables à ceux de ses héros de toujours. Cette série est produite et réalisée par Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy et la productrice Bisha K. Ali est également scénariste en chef. Ms Marvel sera diffusée sur Disney+ à l’été 2022.

On retrouve également :

avec Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, un personnage dont on fera la connaissance dans Hawkeye. Ironheart (titre français à venir), avec Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, créatrice d’une armure révolutionnaire.

(titre français à venir), avec Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, déjà vue dans WandaVision. Jac Schaefer est de retour en tant que producteur délégué et scénariste en chef de cette série. Secret Invasion (titre français à venir), avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans celui de Skrull Talos, deux personnages qui se sont rencontrés dans Captain Marvel. Ce crossover événementiel raconte comment des Skrulls métamorphes infiltrent la Terre depuis des années.

(titre français à venir), écrite et réalisée par James Gunn, vétéran de la franchise. X-MEN ’97, une série d’animation scénarisée par le producteur délégué Beau DeMayo, qui enrichit l’univers de la série originale, dont l’action se déroulait dans les années 1990.

Après avoir enrôlé les Gardiens du multivers pour arrêter Ultron, le Gardien rencontre de nouveaux héros et explore de nouveaux mondes dans la deuxième saison de cette série d’animation à succès. Réalisé par Bryan Andrews et écrit par AC Bradley, tous deux producteurs délégués de la série. Spider-Man : Freshman Year (titre français à venir), une série d’animation qui raconte comment Peter Parker est devenu Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, dans un style qui rappelle les premières bandes dessinées du personnage. Écrit par le producteur délégué Jeff Trammel.

(titre français à venir), une série d’animation qui raconte comment Peter Parker est devenu Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, dans un style qui rappelle les premières bandes dessinées du personnage. Écrit par le producteur délégué Jeff Trammel. I Am Groot (titre français à venir), une série de courts-métrages originaux qui racontent la jeunesse et des premiers ennuis de Baby Groot. Réalisé par Kirsten Lepore, l’une des productrices déléguées.