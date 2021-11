Snapdragon Spaces XR : Qualcomm dévoile son kit de développement AR pour le Métavers

Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon Spaces XR, un kit de développement AR (SDK) qui semble pensé avant tout pour le Métavers, cet univers VR/AR persistant et hyper connecté dans lequel les GAFA veulent nous plonger. Le SDK Snapdragon Spaces XR a été conçu comme logiciel cross-platform compatible avec plusieurs moteurs de rendu (Unity et Unreal Engine sont pris en charge). Les applications AR devraient donc être facilement portées sur différents types de hardware (lunettes AR, casque HoloLens, etc.).



Qualcomm présente son outil comme « la première plateforme de réalité augmentée pour casque, optimisée pour les lunettes de réalité augmentée reliées aux smartphones et dotées d’un runtime conforme à OpenXR ». L’autre grosse annonce concerne l’interopérabilité totale entre Snapdragon Spaces XR et Lightship, la plateforme de dev AR mise au point par le studio Niantic (Pokémon Go).

John Hanke, le fondateur et CEO de Niantic, s’est d’ailleurs félicité de la synergie entre ces deux solutions :« Nous partageons une vision commune avec Qualcomm Technologies, notre partenaire en matériel de réalité augmentée, pour créer des expériences qui fusionnent le monde numérique et le monde réel. Ce que Snapdragon Spaces permettra aux personnes portant des lunettes de réalité augmentée en intérieur complète notre objectif de permettre aux développeurs de créer des applications de réalité augmentée à l’échelle planétaire sur de nombreux périphériques et facteurs de forme avec la plateforme Lightship de Niantic. »