Le très attendu Battlefield 2042 glisse sur le mois de novembre

Les amateurs de FPS compétitif devront encore s’armer de patience. EA vient en effet d’annoncer que le très attendu Battlefield 2042 était reporté d’un mois, la date de sortie glissant du 22 octobre au 19 novembre prochain. Et une fois de plus, la pandémie de COVID-19 serait à l’origine de ce report.

« Bâtir la prochaine génération de Battlefield durant une pandémie mondiale a engendré des défis imprévus pour nos équipes de développement » explique EA sur son compte Twitter. « Compte tenu de l’échelle et de la portée du jeu, nous avions espéré que nos équipes seraient de retour ensemble dans nos studios à l’approche du lancement. Les conditions actuelles ne permettant pas de le faire en toute sécurité, et les équipes travaillant dur depuis chez elles, nous pensons qu’il est important de prendre le temps supplémentaire nécessaire pour concrétiser notre vision de Battlefield 2042 auprès des joueurs ».

Les joueurs les plus impatients auront droit à un lot de consolation : une bêta ouverte du jeu devrait être proposée quelques semaines avant la sortie officielle. Battlefield 2042 sera disponible sur les plateformes PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et sur PC.