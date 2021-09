Unicode valide la liste annuelle des nouveaux émojis

Depuis leur arrivée sur nos smartphones, les emojis n’ont jamais cessé de gagner en popularité et en variété. Certains devenus célèbres à cause de certaines communautés aux idées mal placées comme la fameuse aubergine, d’autres simplement incompréhensibles, ils font en tout cas partie de notre quotidien.

Et si on peut légitimement se demander si peut-être nous devrions calmer le jeu sur les emojis, certains ont dépassé ces considérations éthiques. L’Emoji Subcommittee, groupe de l’Unicode Consortium formé par les plus grands comme Apple, Google ou Facebook, regroupe un panel de spécialistes qui, tapis dans l’ombre, décident des emojis à ajouter sur nos claviers.

Ce groupe continu donc de travailler et a publié la liste des 37 nouveaux émojis ( plus 75 variations de couleur pour les peaux, soit un total de 112 images supplémentaires) qui arriveront dans les prochains mois, dans la fournée Unicode 14.0. Parmi les nouveautés, quelques bonshommes sourire supplémentaires, des gestes de la main, un nid (avec ou sans œufs), une boule à facettes, un homme enceint, un troll, une pile vide, une main de fatma… Reste à savoir quand nos appareils seront oints de toute cette félicité. Il faudra attendre le premier semestre 2022, comme l’illustre

D’après Emojipedia, il faudra surement attendre le 1er semestre 2022 pour qu’ils soient déployés massivement dans les services en ligne et sus nos smartphones.