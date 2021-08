L’atmosphère de Ganymède contiendrait de la vapeur d’eau

L’excitation des scientifiques est à son comble : un groupe de chercheurs a repéré de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de Ganymède ! La lune géante de Jupiter (la plus grande de notre système solaire) contient un gigantesque océan enfoui sous une couche de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur, si bien que la présence d’une atmosphère chargée d’eau relevait jusqu’ici de la simple hypothèse spéculative.

Après analyse de scans UV capturés par le télescope spatial Hubble, une équipe de scientifiques menée par Lorenz Roth du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm est parvenue à la conclusion que de l’eau s’accumulait dans l’atmosphère de Ganymède lors de la phase de sublimation (lorsque l’eau à l’état de glace solide passe directement à l’état gazeux). Cette étape de sublimation se produirait chaque jour dans la zone proche de l’équateur de Ganymède : à cet endroit, la température atteindrait des niveaux suffisants pour qu’une infime partie de la glace passe directement à l’état de gaz.

La mission JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) préparée par l’ESA permettra peut-être d’obtenir des informations complémentaires sur cette découverte. La sonde de la mission JUICE sera lancée dès l’an prochain et devrait arriver dans l’orbite de Ganymède à l’horizon 2032. La sonde auscultera aussi les lunes Europe et Callisto, toujours dans le fol espoir de déceler des formes de vies, même les plus infimes.