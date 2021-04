Polestar souhaite atteindre la neutralité carbone pour la production de ses véhicules électriques

Un pas dans la bonne direction. Polestar vient d’annoncer sa volonté de « décarbonner » sa production de véhicules électriques d’ici 2030. La filiale de Volvo est premier constructeur automobile à afficher de telles ambitions.

Fredrika Klarén, patronne de la branche « durabilité » chez Polestar, explique la stratégie du fabricant d’EV : « Nous sommes électriques, nous n’avons donc pas à nous soucier des moteurs à combustion produisant des émissions toxiques – mais cela ne signifie pas que notre travail est terminé. Nous allons maintenant travailler afin d’éradiquer toutes les émissions liées à la production de nos véhicules. C’est maintenant une période historique et passionnante pour les constructeurs automobiles, une opportunité de saisir le moment, de faire mieux et d’oser construire le rêve de voitures climatiquement neutres et belles ».

Afin d’arriver à la fameuse neutralité carbone, Polestar souhaite donc revoir toute sa chaîne de production, du fournisseur au vendeur, plutôt que de compenser les émissions de CO2 par des procédures de compensation (comme le fait de planter des arbres). Rendez-vous en 2030 pour faire le bilan ?