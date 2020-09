La science-fiction près de chez vous : un robot Spot fait une virée nocturne (vidéo)

C’est le type même de vidéo qui montre le point de « bascule » technologique que nous sommes en train de vivre en ces temps troublés. Dans le nord de l’Ontario (Canada) plusieurs individus sont tombés nez à nez avec un robot Spot en virée nocturne ! La rencontre entre les humains et le robot, assez épique, prend des allures de film de S.F, comme si la technologie la plus avancée rentrait d’un seul coup dans notre quotidien. On note que cette rencontre du quatrième type n’a pas franchement traumatisé les passants, qui n’ont sans doute pas vu l’épisode de Black Mirror consacré aux drones-chiens tueurs. Boston Dynamics, le fabricant de Spot, a expliqué sur son compte Twitter que le robot en sortie nocturne était en fait contrôlé à distance par son propriétaire, et que ce dernier effectuait à ce moment là plusieurs tests de certaines routines de mouvement. La vidéo est certes impressionnante, mais Skynet est (heureusement) encore loin.

guys look who i saw out on da street!!!:) pic.twitter.com/rPczxbWAkL — ✨ nathan moved accounts (@bIoodtear) September 25, 2020