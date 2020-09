Alien : Ridley Scott confirme qu’un nouveau film est sur les rails

Les rumeurs avaient vu juste (une nouvelle fois). Le réalisateur Ridley Scott a confirmé dans un entretien accordé à Forbes qu’un nouveau film « Alien » était bel et bien dans les tuyaux. Ce nouveau film tiré de la franchise ne sera pas un préquelle, et ne devrait donc pas « conclure » les opus Prometheus et Alien Covenant. Il se pourrait donc que ce film soit situé dans la continuité d’ Alien: Le Huitième Passager, Aliens : Le Retour, etc (soit tous les les films Alien avec Sigourney Weater en vedette). Ellen Ripley (Sigourney Weaver) serait d’ailleurs une nouvelle fois au casting de ce métrage. Le réalisateur britannique ne fournit aucune autre précision sur le film et n’en dit pas plus concernant une date/période de sortie potentielle, mais les rumeurs indiquent que le projet pourrait être chapeauté par au moins deux producteurs (dont Ridley Scott ?).