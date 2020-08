Instagram a conservé les données supprimées pendant plus d’un an

Quand on supprime un contenu, on s’attend à ce qu’il soit définitivement retiré, n’est-ce pas ? Cela semble assez logique, mais ce n’était pas réellement le cas sur Instagram jusqu’à présent. En effet, un « bug » a laissé les contenus sur les serveurs du réseau social pendant plus d’un an.

Saugat Pokharel, un chercheur en sécurité, a utilisé la fonction qui permet de télécharger les données de son compte Instagram afin d’avoir une archive regroupant les photos, commentaires, informations de profil et plus encore. Il indique avoir découvert que des contenus qui avaient été supprimés étaient présents, ce qui n’est pas normal. Selon ses dires, des photos et messages supprimés il y a plus d’un an étaient disponibles.

Le chercheur en sécurité a rapporté ce bug à Instagram et le réseau social lui a versé une récompense de 6 000 dollars. Instagram a également fait cette déclaration à TechCrunch :

Le chercheur a signalé un problème où les images et les messages d’Instagram supprimés par quelqu’un seraient inclus dans une copie de ses informations s’il utilisait notre outil « Téléchargez vos informations » sur Instagram. Nous avons réglé le problème et n’avons trouvé aucune preuve d’abus. Nous remercions le chercheur de nous avoir signalé ce problème.

Officiellement, Instagram indique qu’un délai de 90 jours a lieu entre le moment où l’utilisateur efface des données et le moment où les données sont réellement supprimées des serveurs. Ce délai n’a pas été respecté comme nous pouvons le voir.