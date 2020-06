Magic Leap (AR) : Rony Abovitz annonce qu’il quitte son poste de CEO

Cofondateur et CEO de Magic Leap jusqu’à ces dernières heures, le volubile Ron Abovitz annonce qu’il quitte sa société afin de laisser la place à de nouvelles têtes. Le long communiqué d’explication publié par Abovitz ne suffira sans doute pas à éteindre les supputations : Magic Leap était encore en grande difficulté financière il y a quelques semaines à peine, au point de démarrer un plan de licenciement massif. Un renflouement « de dernière minute » à hauteur de 350 millions de dollars avait « gelé » ce plan social.

Ces mauvais résultats financiers découlent de ventes extrêmement faibles : seulement 2300 casques AR Magic Leap ont été vendus jusqu’à présent, un score assez misérable qu’il est bon de mettre en face des sommes pharaoniques investies dans Magic Leap depuis le début de l’aventure en 2010. En 10 ans d’existence donc, la Licorne de la tech américaine a en effet engrangé pas moins de 3 milliards de dollars… sans vraiment tenir ses promesses technologiques.

Pour ne rien arranger, on sait désormais qu’Apple s’apprête à investir le marché de la AR à l’horizon 2021 avec des lunettes AR légères performantes, et surtout, pas forcément hors de prix (les rumeurs tablent sur un tarif de 500 dollars environ). Rony Abovitz a t-il abandonné la partie dans ce contexte de grande incertitude ? La véritable explication pourrait être encore plus « dure » : selon Business Insider, les nouveaux investisseurs de Magic Leap avaient pour projet d’évincer le cofondateur du groupe d’ici la fin du mois de juin. Mis au courant de ce « plan », Ron Abovitz aurait donc décidé de partir de son propre chef plutôt que d’être poussé brutalement vers la sortie…