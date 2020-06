Streaming : Salto se lance en bêta avant un lancement à l’automne

Salto fait ses débuts. La plateforme de streaming vidéo, détenue par TF1, France Télévisions et M6, va être proposée sous forme de bêta à certaines personnes dès demain. Cette phase de tests est fermée au public. Il faudra attendre cet automne pour un lancement pour tout le monde.

Pour se démarquer de la concurrence, notamment américaine, Salto, qui se veut une vitrine de la création française et européenne, mise sur une programmation conçue expressément pour un public français. Elle proposera des chaînes en direct, des programmes en replay et des contenus à la demande, avec l’ambition de proposer à terme 20 000 heures de programmes (il y en aura 15 000 au lancement). Au menu : cinéma, séries (saisons intégrales, avant-premières, US+24…), documentaires, programmes jeunesse, actualités, télé-réalité et grands événements, avec des contenus inédits et des séances nostalgie.

L’objectif de Salto est de s’adapter selon les usages, c’est pour cette raison qu’un accent tout particulier sera mis sur l’éditorialisation. Il y aura par exemple des environnements adaptés pour les célibataires ou les couples, les personnes qui aiment rire, s’évader, etc.

Le prix de l’abonnement, qui devrait être défini d’ici quelques semaines, sera compris entre 5 et 10 euros par mois. Le service sera accessible sur Internet ou via les box des opérateurs (des discussions sont en cours avec Orange et Bouygues Télécom).

La période de test va être très portée sur l’aspect technique, comme l’explique Thomas Follin, le directeur général de Salto, à l’AFP, « pour pousser la plateforme et s’assurer qu’elle tienne bien le coup ». Elle se déroulera tout l’été avec quelques centaines de personnes.