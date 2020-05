Google Maps indiquera les entreprises et commerces accessibles en fauteuil roulant

Google a mis l’accessibilité au centre de sa politique et du développement de ses produits depuis maintenant quelques temps, et l’annonce qui vient d’être faite continue sur cette lancée : à l’occasion de la Global Accessibility Awareness Day, la firme a en effet avancé que la prochaine mise à jour majeure dans le domaine pour son application Google Maps indiquerait pour les différents lieux publics, entreprises et commerces si ces derniers sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, et ce dans le détail. On devrait ainsi bientôt savoir en ayant seulement besoin de jeter un oeil sur l’app si tel ou tel endroit est accessible en fauteuil que ce soit au niveau de l’entrée, du parking, ou encore des toilettes.

Il faudra simplement cocher cette option dans les paramètres d’accessibilité de l’application, et le tour est joué. Avec plus de 15 millions de lieux répertoriés ayant précisé leur accessibilité, la mise à jour apportera donc bien des informations aux utilisateurs qui en ont besoin, ce qui est toujours un bon point. Ces nouveautés seront bientôt disponibles au Japon, en Australie, au Royaume-Uni, ainsi qu’aux USA, avec la plupart des autres pays qui devraient suivre. La version iOS aura également grâce à la mise à jour un formulaire plus facile à remplir pour les entreprises qui souhaitent participer à ce programme.