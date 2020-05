Microsoft offre 100.000$ à qui pourra hacker son OS Linux custom

L’an dernier, Microsoft a mis au point un OS Linux custom pour son Azure Sphere OS, prévu dans le seul but de tourner sur certaines plateformes spécialisées IoT (Internet of Things). Le système prévoit notamment, à des fins de sécurité, que les applications et services de base fonctionnent de façon isolée, en mode sandbox. Et le géant de l’informatique compte bien mettre son système à l’épreuve, puisque jusqu’à 100.000$ pourront être offerts à tout hacker qui sera capable de s’infiltrer dans Secure World, la sandbox en question, ou encore le sous-système de sécurité Pluton.

Ainsi, ce programme de chasse aux bugs fait partie d’un défi qui durera trois mois, du premier juin au 31 aout. La partie Cloud du système n’est pas concernée, étant déjà présente dans une autre branche du programme de recherche de failles. L’Azure Sphere est un système relativement nouveau : annoncé l’année dernière lors de la conférence Build dédiée aux développeurs, il a d’ores et déjà été adopté par des grandes entreprises comme Starbucks. Une telle annonce a cependant de quoi rassurer les éventuels clients qui pourraient être intéressés par son utilisation.