Freebox : Free va offrir plus de 20 chaînes supplémentaires

Free a déjà offert 42 chaînes à ses abonnés avec une Freebox, de quoi les aider à passer le temps pendant cette période de confinement. C’est proposé depuis le 1er avril et cela se terminera à la fin du mois. Aujourd’hui, Free annonce que 24 chaînes supplémentaires vont s’ajouter à la liste à compter du 16 avril.

Les chaînes sont les suivantes :

Pack Arabia

Chaîne 555 Ennahar TV

Chaîne 575 Iqraa

Chaîne 659 Carthage +

Chaîne 660 PNC Food

Chaîne 666 Mazzika

Chaîne 667 Panorama Cinema

Chaîne 668 Panorama Drama

Chaîne 670 MBC Masr

Chaîne 671 MBC Drama

Chaîne 672 MBC3 (Melody Kids)

Chaîne 673 MBC

Pack Libanais

Chaîne 579 LBC

Chaîne 581 O’TV

Chaîne 655 NBN

Chaîne 656 Future TV Europe

Chaîne 658 Al Jadeed

Chaîne 666 Mazzika

Chaîne 671 MBC Drama

Pack Arabo-Musulman

Chaîne 575 Iqraa

Chaîne 661 AM H Quran

Chaîne 662 AM Al Hadeeth

Chaîne 663 AM Space C.

Chaîne 664 Iqraa International

Chaîne 665 Azhari TV2

Il s’agit de chaînes internationales comme nous pouvons le voir et beaucoup de personnes ne seront pas forcément intéressés. En comparaison, les 42 chaînes déjà offertes comprennent notamment Paris Première, Téva, M6 Music, Mangas, TCM Cinéma, des chaînes jeunesse et plus encore.