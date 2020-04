Les parties classées arrivent bientôt sur Valorant

Alors que la campagne marketing tourne à plein régime sur Valorant, le nouveau shooter de Riot Games bat déjà des records en visibilité alors qu’il en est encore à un stade de beta fermée. Mais quel meilleur moment que quand des millions d’yeux sont fixés sur le titre grâce à Twitch pour lancer le mode classé, indispensable de nos jours dans tout jeu en ligne? Dire que les joueurs pourraient se battre pour des points et un classement au lieu de jouer pour bêtement s’amuser.

C’est Joe Ziegler, développeur chez Riot, qui a confirmé l’information en répondant à un joueur : ce dernier se plaignait de la difficulté du matchmaking sans aucun rang ou tri effectué, ce à quoi l’employé à répondu que les premiers tests de ce genre devraient arriver dans environ deux semaines. Même si des rangs existent déjà dans Valorant, ils ne servent à rien lors de la recherche de parties, qui sont encore bien souvent déséquilibrées. Avec un mode classé et de la recherche de parties basée sur le MMR, le titre devrait encore gagner en popularité sur les plateformes de streaming, faute d’être jouable pour tout le monde.

Our first “rated” testing is coming in a couple weeks, stay tuned.

— Ziegler (@RiotZiegler) April 10, 2020