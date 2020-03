ExoMars : petit retard pour le Rover européen, qui se posera sur Mars en 2022

Le Rover européen n’est pas encore prêt. L’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence Satiale russe (Roscosmos) viennent d’annoncer le report de 2 ans de la mission ExoMars (Rosalind Franklin). La mission était programmée initialement pour cette année, mais deux essais de parachute non concluants ont logiquement abouti à un report, sans oublier bien sûr la crise du coronavirus. Le directeur du Roscosmos Dmitry Rogozin explique ainsi que « la situation épidémiologique en Europe […] a laissé nos experts sans aucune possibilité de voyager dans les industries partenaires ». Même son de cloche du côté de l’ESA :« Nous ne pouvons nous permettre aucune marge d’erreur » affirme le directeur de l’agence européenne Jan Wörner, « Plus de vérifications assureront un voyage en toute sécurité et les meilleurs résultats scientifiques sur Mars ».

ESA and @roscosmos are postponing the launch of the second #ExoMars mission in order to complete all tests necessary for mission success. The new schedule foresees a launch between August and October 2022 👉 https://t.co/so9CrcAc8a pic.twitter.com/o1y5OPRoJ6

— ESA (@esa) March 12, 2020