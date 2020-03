Clients SFR facturés de quelques centimes en plus : l’UFC-Que Choisir dénonce une pratique illégale

Si vous êtes un client fixe ou mobile de SFR, il serait peut-être judicieux de jeter un coup d’œil votre facture. L’opérateur au logo rouge ajoute parfois quelques centimes au montant, sans raison apparente. Ainsi, une offre normalement proposée à 24,99€/mois peut être facturée 25,01€/mois ou un forfait à 27,99€/mois peut être facturé 28,02€/mois.

L’UFC-Que Choisir a analysé les factures de plusieurs clients qui se sont plaints de la facturation avec les centimes mystères et note que tout correspond quand on additionne le forfait, les options et qu’on applique les éventuelles remises. « Mais étrangement, il arrive dans certains cas que le montant total prélevé, lui, soit un peu plus élevé. Un ou deux centimes par facture, la note est loin d’être salée. Mais lorsque le problème se reproduit à plusieurs reprises, c’est un peu gênant. Et surtout c’est illégal », explique l’association de consommateurs.

Contacté, SFR dit que le souci vient de « problèmes d’arrondi » liés au « calcul des montants en base hors taxes ». Ce n’est en tout cas pas la première fois que ce phénomène se produit. En 2010, l’UFC-Que Choisir évoquait déjà des soucis de facturation avec des centimes en trop. À l’époque, SFR avait promis de rembourser les clients. Aujourd’hui, l’opérateur a un autre discours : pas de remboursement prévu. « Les montants sont arrondis au centième le plus proche. Leur somme peut différer du montant total », se défend SFR.

SFR évoque également un caractère « exceptionnel » de ce genre d’erreur. L’opérateur va même plus loin et affirme que certains clients ont, à l’inverse, une facture allégée de quelques centimes. En attendant, le problème des centimes mystères n’existe pas chez les autres opérateurs.