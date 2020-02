Firefox 73 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version finale de Firefox 73 sur Windows, macOS et Linux. C’est l’occasion de faire le tour des nouveautés qui ne sont pas nombreuses pour le coup.

Il est désormais possible de définir le zoom par défaut pour l’ensemble des pages et non plus pour un ou quelques sites en particulier. Il est disponible dans les réglages du navigateur, dans la partie « Général » puis dans la section « Langue et apparence ». Il est également possible de cocher/décocher une option « Agrandir uniquement le texte ».

Mozilla ajoute que Firefox 73 s’adapte mieux pour tous ceux qui ont le mode de contraste élevé activé sur Windows. Ce mode est à destination des personnes souffrant de problèmes visuels essentiellement et Mozilla explique que son navigateur place désormais un bloc de couleur entre le texte et l’image de fond. Ainsi, les sites visités avec le mode de contraste élevé sont plus lisibles sans désactiver les images de fond pour autant.

Pour le reste, Firefox 73 améliore la qualité audio lors de la lecture à une vitesse rapide ou lente, ne demandera désormais d’enregistrer les identifiants que si un champ d’un formulaire de connexion a été modifié et active WebRender sur les ordinateurs portables qui ont une définition d’écran inférieure à 1 920 x 1 080 pixels et qui ont une puce graphique Nvidia avec des pilotes supérieurs à 432.00.

Firefox 73 est disponible dès maintenant au téléchargement sur Firefox.com.