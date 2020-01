Sony commence à déployer Android 10 sur ses smartphones Xperia

C’est parti pour le déploiement d’Android 10 du côté de Sony. Le constructeur japonais propose d’abord la mise à jour sur deux modèles : le Xperia 1 et le Xperia 5. La mise à jour intègre au passage les correctifs de sécurité d’Android de novembre.

Le numéro de version de la mise à jour fournie par Sony est 55.1.A.0.748 et le fichier pèse 725,7 Mo. Il s’agit bien de la version finale, et pourtant des utilisateurs se plaignent de quelques bugs. Certains disent avoir des difficultés pour passer ou recevoir des appels ou naviguer sur Internet. Cela semble être une poignée de personnes et non la totalité toutefois, suggérant que le problème est plus lié à un problème entre la mise à jour et quelques opérateurs plutôt qu’autre chose.

Comme à chaque fois avec les mises à jour d’Android, le déploiement se fait progressivement. Les premiers utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour. D’autres l’auront d’ici les prochaines semaines, selon le temps que mettent les opérateurs à valider Android 10 pour les terminaux Sony.

Qu’en est-il des autres smartphones Sony ? La marque a déjà dit qu’Android 10 sera disponible sur les Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium et Xperia XZ3. Ce sera pour le début de 2020, sans plus de précision.