YouTube met en place un mini-lecteur pour voir une vidéo et naviguer en même temps

YouTube propose une nouvelle fonctionnalité quand on y accède depuis le Web. Il est maintenant possible d’activer un mini-lecteur pour avoir la vidéo dans un coin de l’écran, façon PiP (Picture-in-Picture).

Ceux qui utilisent YouTube sur iOS ou Android par le biais de l’application officielle connaissent déjà ce système, il est maintenant proposé sur le Web. L’idée est de pouvoir mettre la vidéo dans un coin de l’écran et naviguer sur YouTube en même temps, sans que la vidéo se coupe évidemment. Jusqu’à présent, il fallait avoir la vidéo dans un onglet et une page YouTube dans un autre onglet pour réaliser la même tâche.

YouTube a pensé à tout le monde avec ce mini-lecteur puisqu’il est proposé sur Chrome, Firefox ou encore Safari, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux. Il suffit de cliquer sur la deuxième (ou troisième s’il y a des sous-titres) icône en bas à droite de la vidéo pour mettre en place le mini-lecteur. Point à noter du lecteur réduit : il n’est pas possible de changer son emplacement (il reste en bas à droite) et il n’est pas possible d’ajuster la taille.

Cette nouveauté est proposée dès maintenant chez l’ensemble des utilisateurs. Elle va être pratique pour ceux qui aiment faire plusieurs choses en même temps.