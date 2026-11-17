Amazon annonce aujourd’hui l’arrivée de son service Amazon Family en France. Il permet de partager facilement certains avantages de l’abonnement Amazon Prime avec un autre adulte du même foyer, sans frais supplémentaires.

Avec Amazon Family, cinq avantages Prime peuvent être partagés :

La livraison Prime gratuite, rapide et illimitée sur les articles éligibles

Amazon Music Prime

Prime Video (avec publicités et SVOD uniquement)

Amazon Luna

Des offres et des réductions exclusives, ainsi que l’accès à des événements comme Prime Day et les Jours Flash Prime

Amazon précise bien que chaque client conserve son compte avec son historique de commandes et ses recommandations. Il ne s’agit pas d’un compte partagé ici : chaque personne a son compte avec son adresse e-mail et son mot de passe.

Pour partager les avantages Prime, le membre Prime qui envoie l’invitation, appelé Administrateur Amazon Family, choisit un moyen de paiement à partager. L’autre membre peut l’utiliser, mais il n’en voit qu’une partie : les 4 derniers chiffres de la carte, le nom du titulaire, la date d’expiration et l’adresse de facturation. À chaque achat payé avec ce moyen de paiement, l’Administrateur reçoit une notification avec le montant total. Chaque membre d’Amazon Family reste libre de payer une commande avec le moyen de paiement partagé ou avec le sien.

Amazon Family est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, au Canada et en Irlande. La France rejoint la liste des pays où les membres Prime peuvent partager les avantages qu’ils apprécient avec les personnes qui vivent avec eux.

Comment activer Amazon Family sur son compte

Pour activer Amazon Family, rendez-vous sur votre compte Amazon puis aller dans la section « Votre Amazon Family ». Invitez un autre adulte de votre foyer. L’adulte invité accepte l’invitation et accède aussitôt aux avantages partagés.

Amazon Family est gratuit pour les membres Prime. L’un des deux adultes doit être titulaire d’un abonnement Prime actif (6,99 € par mois ou 69,90 € par an). L’adulte invité n’a pas besoin de souscrire son propre abonnement Prime.