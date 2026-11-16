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KultureGeek Internet Amazon veut recenser tous les produits du monde… même ceux qu’il ne commercialise pas
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Amazon veut recenser tous les produits du monde… même ceux qu’il ne commercialise pas

3 min.
16 Nov. 2026 • 13:30
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Amazon veut s’imposer comme LA référence mondiale de l’information sur les produits. Le géant américain préparerait une gigantesque base de données baptisée World Product Graph, destinée à répertorier pratiquement tous les articles vendus sur Internet… y compris ceux qui ne figurent pas dans son propre catalogue !

World Product Graph : un catalogue mondial sans précédent

Selon des informations révélées par Reuters, le projet repose sur un document interne décrivant une infrastructure capable de centraliser les caractéristiques, les références et les informations relatives aux produits commercialisés dans le monde entier. Pour alimenter cette base, Amazon envisagerait deux approches complémentaires : récupérer directement les données communiquées par les fabricants et collecter des informations disponibles sur les sites des distributeurs.

Amazon Data Center Serveurs

Un data center Amazon

Plusieurs grandes entreprises se seraient associées à cette initiative. Coca-Cola et Bayer figureraient parmi les fabricants sollicités, tandis qu’une opération pilote aurait également été discutée avec Procter & Gamble.

L’ambition d’Amazon dépasse va donc désormais bien plus loin que les « simples » améliorations du moteur de recherche de la plateforme. Les consommateurs pourraient comparer différentes références, identifier les générations les plus récentes d’un appareil ou trouver un produit correspondant précisément à leurs besoins, ce sans multiplier les recherches sur Google, Reddit ou les sites spécialisés.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie d’Amazon

Cette initiative pourrait également renforcer Alexa for Shopping, l’assistant commercial dopé à l’intelligence artificielle qui a succédé à Rufus en mai 2026. En disposant d’informations beaucoup plus complètes et structurées, l’IA serait théoriquement capable de formuler des recommandations plus pertinentes et de réduire les approximations dans ses réponses.

Le document interne reconnaîtrait justement certaines insuffisances de l’assistant actuel, dont les réponses seraient parfois inexactes ou incomplètes. Amazon conteste toutefois publiquement ces conclusions et affirme que son outil atteint environ 97 % de précision à l’échelle mondiale.

Derrière cette nouvelle ambition se dessine aussi une bataille stratégique contre Google et les nouveaux agents d’achat autonomes. En devenant une source incontournable de données commerciales, Amazon pourrait conserver les consommateurs dans son écosystème, même lorsque ces derniers recherchent des articles vendus ailleurs.

Un lancement au 1er octobre 2027 apparaît dans le document comme une échéance envisagée, sans que cela ne constitue  évidemment un engagement. Amazon rappelle d’ailleurs que les documents préparatoires peuvent être obsolètes et ne reflètent pas nécessairement ses projets actuels. Le World Product Graph reste donc à l’état de projet… pour l’instant.

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