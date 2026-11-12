Black Friday anticipé chez Godeal24 : Office 2024 Pro Plus à 22,11 € et Windows 11 Pro à seulement 12,25 €

Entre le renouvellement d’un PC, la mise à niveau de Windows et l’achat d’une suite bureautique, les dépenses logicielles peuvent vite grimper. À l’approche du Black Friday, c’est donc le bon moment pour surveiller les promotions permettant d’équiper ou de moderniser une machine sans y consacrer un budget important.

Le Black Friday démarre justement en avance chez Godeal24, avec plusieurs remises sur des logiciels essentiels. Office 2024 Pro Plus pour 1 PC tombe ainsi à seulement 22,11 €. La suite comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Access, avec plusieurs nouveautés comme de nouvelles fonctions dans Excel, Cameo dans PowerPoint ou encore la récupération de session dans Word. Surtout, il s’agit d’un achat unique, sans abonnement récurrent.

Besoin également de mettre à niveau le système d’exploitation ? Windows 11 Pro est proposé à seulement 12,25 € et apporte notamment le chiffrement BitLocker, le Bureau à distance, Hyper-V et Windows Sandbox. Pour ceux qui ont besoin des applications Office sur plusieurs appareils, un compte Office 365 pour cinq appareils est également disponible pour 35,99 € pendant un an. Ces offres Black Friday anticipées permettent ainsi de mettre à jour ses logiciels sans attendre le week-end principal des promotions.

Des licences Office parmi les plus abordables de la promotion

Windows à prix mini pendant le Black Friday anticipé

Les bundles à ne pas manquer (code promo « SGO62 »)

Plus de clés, un prix unitaire encore plus bas

Les logiciels peuvent faire une vraie différence au quotidien, qu’il s’agisse de gagner du temps, de protéger ses données ou de simplifier certaines tâches. Godeal24 propose aussi toute une sélection d’utilitaires à prix réduit, de quoi compléter son environnement logiciel sans faire exploser le budget.

Des utilitaires PC à petits prix

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Pourquoi choisir Godeal24 ?

Choisir un revendeur de logiciels fiable reste important. Godeal24 propose des licences logicielles garanties, une livraison numérique instantanée et un service client dédié, sans frais d’expédition ni coûts cachés.

Les clients bénéficient également d’une assistance technique gratuite avant et après l’achat, notamment pour faciliter l’installation et l’activation. Avec des milliers d’avis et une note de 4,8/5 sur Trustpilot, Godeal24 met en avant une solide réputation auprès de ses clients à travers le monde.

[Sponso]