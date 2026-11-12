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KultureGeek Matériel RAMaggedon : la console Acer Predator Atlas 8 augmente brutalement de tarif aux US juste après son lancement
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RAMaggedon : la console Acer Predator Atlas 8 augmente brutalement de tarif aux US juste après son lancement

3 min.
12 Nov. 2026 • 16:44
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La course à la puissance a un prix, et les joueurs qui lorgnaient sur la nouvelle console portable d’Acer viennent d’en avoir une illustration plutôt brutale. À peine commercialisée aux États-Unis, la Predator Atlas 8 voit son tarif grimper de 150 dollars sur la boutique Best Buy. Une évolution qui remet sérieusement en question l’un des principaux arguments commerciaux de cette machine, soit son rapport performances-prix face aux modèles concurrents.

Une hausse de plus de 10 % en quelques jours

Lancée début novembre au prix de 1 299,99 dollars, la Predator Atlas 8 avait rapidement attiré l’attention des joueurs. Son principal atout réside dans son processeur Intel Arc G3 Extreme, associé à une partie graphique particulièrement ambitieuse pour un appareil de ce format. Une fiche technique solide et un prix correct se sont rapidement soldés par des ruptures de stocks.

Acer Predator Atlas 8

Mais dès le 11 novembre, la fiche produit de Best Buy affichait soudainement un tarif de 1 449,99 dollars. Soit 150 dollars supplémentaires, sans aucune modification de la configuration initiale. Acer n’a pas encore expliqué ce changement de tarif : une erreur d’affichage du distributeur reste également possible, d’autant que le produit était de nouveau signalé comme indisponible.

La mémoire vive et le stockage, deux concessions importantes

Cette augmentation de prix intervient dans un contexte difficile pour les fabricants de matériel informatique, ces derniers étant confrontés à la hausse des coûts de la mémoire et du stockage, sans même parler des fortes taxes douanières spécifiques au territoire américain. Impossible toutefois d’affirmer que cette situation explique directement la décision observée chez Best Buy.

La configuration américaine de l’Atlas 8 comprend 24 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. C’est moins que les 32 Go de RAM et le téraoctet de stockage proposés par la MSI Claw 8 EX AI+, qui embarque pourtant le même processeur Intel. Acer avait précisément réduit ces capacités pour proposer un tarif de lancement plus agressif…mais il faut croire que les tensions sur les composants sont encore plus fortes que les décisions commerciales.

Avec cette hausse, l’écart de prix se resserre sur cette gamme de produits et l’intérêt pour une Predator Atlas 8 devient un peu moins évident. La RAMgageddon pourrrait avoir une fois de plus rebattue les cartes…tout au moins aux États-Unis. : la même machine est en effet proposée à 1299 euros en France. 

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