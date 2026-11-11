Claude lance Sheets et Whiteboards : un tableur et des tableaux blancs intégrés à l’IA

Anthropic ajoute un tableur et des tableaux blancs collaboratifs à Claude. Lancés en bêta depuis hier, Sheets et Whiteboards permettent de travailler directement sur des documents modifiables, tandis que l’outil de tableaux de bord devient Claude Data. Ces nouveautés sont proposées aux abonnés payants, avec des restrictions différentes selon les fonctions et les comptes professionnels.

Un tableur que l’on peut corriger sans repasser par une conversation

Claude savait déjà créer des fichiers et des feuilles de calcul. Sheets change le lieu où le travail se poursuit : l’utilisateur dispose désormais d’une grille éditable dans Claude, avec ses cellules et ses formules, au lieu de récupérer uniquement un fichier à ouvrir ailleurs. Il peut demander une transformation à l’assistant puis intervenir lui-même sur le résultat.

Cette alternance répond à un usage courant des outils génératifs. Une demande en langage naturel peut accélérer la préparation d’un budget ou d’un suivi de projet ; modifier une cellule précise reste souvent plus direct dans un tableur. Le maintien de formules visibles permet aussi d’examiner le calcul produit. L’interface conserve ainsi un travail vérifiable, plutôt qu’une réponse chiffrée dont les étapes resteraient enfermées dans la conversation.

La bêta prend en charge l’import de fichiers CSV, Excel et Google Sheets, ainsi que l’export en CSV ou XLSX. Une feuille peut contenir jusqu’à 100 000 cellules. Anthropic recense 144 fonctions, mais les tableaux croisés dynamiques, les macros VBA, Power Query et les plages protégées ne sont pas disponibles. Ces absences limitent l’intérêt de Sheets pour reprendre sans adaptation un classeur métier complexe.

La feuille est privée à sa création, puis partageable explicitement. Les versions antérieures peuvent être restaurées. Sur mobile, la documentation annonce pour l’instant une consultation basique en lecture seule : l’édition complète reste une affaire de navigateur ou d’application de bureau.

Whiteboards organise les idées avant leur transformation en livrables

Whiteboards vise l’étape qui précède souvent le tableau bien rangé : une réunion de préparation, des notes éparses, des regroupements d’idées. Plusieurs participants peuvent intervenir sur le même espace en temps réel. Claude peut aider à organiser ce contenu, faire ressortir des responsabilités ou préparer une chronologie ; l’utilisateur peut également sélectionner une zone du tableau pour interroger l’assistant sur cette partie seulement.

Le tableau n’est pas destiné à rester un cul-de-sac documentaire. Anthropic prévoit sa transformation en document ou en présentation, ainsi que des échanges avec Lucid, Miro et Vani. La documentation mentionne aussi l’export en PNG. En revanche, les fichiers de tableaux blancs existants ne peuvent pas être importés comme tels dans cette première version. Une équipe déjà équipée devra donc examiner ses besoins de reprise avant de déplacer son travail.

Claude Data distingue les résultats partagés des données sous-jacentes

L’outil de tableaux de bord présenté en bêta en octobre passe en disponibilité générale sous le nom Claude Data. Il s’appuie notamment sur des connexions à des entrepôts de données comme BigQuery, Redshift ou ClickHouse. Son intérêt est de rapprocher les requêtes, les graphiques et leur consultation, sans obliger chaque destinataire d’un tableau de bord à manipuler directement la base de données.

Le partage en direct, encore en bêta, permet aux lecteurs de voir les résultats approuvés sans leur donner accès aux données sous-jacentes. Les rafraîchissements sont réglables par tableau de bord ; un suivi des modifications et un retour à un état antérieur sont prévus. Ce contrôle devient essentiel lorsqu’un document partagé évolue après son envoi, contrairement à une simple capture figée.

Ces ajouts prolongent les connexions aux applications professionnelles déjà intégrées à Claude. Ils interviennent aussi au moment où Google ouvre Antigravity au travail bureautique : les assistants cherchent désormais à accueillir le travail lui-même, et plus seulement à répondre aux questions qui l’accompagnent.

Des réglages spécifiques pour les entreprises

Sheets et Whiteboards sont activés par défaut pour les espaces Team, mais désactivés par défaut dans Enterprise, où un administrateur doit autoriser leur utilisation. Les requêtes consomment les limites d’usage de l’abonnement. L’accès à une fonction ne constitue donc pas une enveloppe de calcul supplémentaire indépendante du forfait.

La documentation de Sheets exclut au lancement les configurations HIPAA, les clés de chiffrement gérées par le client et la conservation nulle des données. Les organisations qui dépendent de ces garanties ne peuvent pas traiter cette bêta comme un remplacement immédiatement compatible de leurs outils existants.