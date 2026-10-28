PS5 Prism : PlayStation dévoile des façades et manettes transparentes

Sony fait renaître le design transparent des années 1990 avec la collection Prism, une nouvelle gamme de manettes DualSense et de façades pour PS5. Déclinés en trois coloris translucides, ces accessoires seront commercialisés à partir du 4 février 2027. Les précommandes ouvriront le 10 novembre 2026, avec des tarifs de 84,99 euros pour une manette et 74,99 euros pour les façades.

La collection Prism pour PS5 se dévoile

La collection Prism se décline en trois finitions : Flare Orange (orange vif), Emerald Green (vert profond) et Graphite Gray (gris). Chaque coloris bénéficie d’une finition brillante qui laisse entrevoir les éléments internes de la manette, notamment à travers sa coque arrière. Une partie centrale à l’aspect métallique vient compléter l’ensemble et renforcer l’unité visuelle du produit.

Sony explique avoir voulu revisiter la tendance des appareils électroniques transparents popularisée à la fin des années 1990. Cette esthétique rappelle les manettes et consoles colorées de l’époque, dont les coques translucides permettaient d’apercevoir les composants. Le constructeur cherche ici à reprendre ce style avec les lignes plus modernes de la PS5.

Les trois couleurs sont proposées pour les manettes sans fil DualSense et pour les façades de la console. Les joueurs peuvent ainsi assortir leurs accessoires à leur PS5 et harmoniser leur installation.

Prix et date de sortie

En France, chaque manette DualSense Prism sera proposée au prix de 84,99 euros. Les façades assorties pour PS5 seront à 74,99 euros. Sony précise que les tarifs réellement pratiqués et les stocks peuvent varier selon les revendeurs.

Les précommandes commenceront le 10 novembre à 10 heures sur la boutique officielle PlayStation et chez les revendeurs participants. La commercialisation débutera le 4 février 2027.

Les façades feront l’objet d’une distribution plus limitée que les manettes. Elles seront vendues directement par PlayStation dans les pays où sa boutique est disponible, dont la France, et en quantités limitées chez certains revendeurs dans d’autres régions.

La collection Prism mise avant tout sur l’apparence. Sony ne mentionne aucune modification des fonctions de la DualSense : les retours haptiques, les gâchettes adaptatives et les autres caractéristiques de la manette restent ceux du modèle standard. Il s’agit donc d’une nouvelle déclinaison esthétique, destinée aux joueurs qui souhaitent de la personnalisation.