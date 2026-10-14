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IA et banques : les régulateurs redoutent désormais un choc financier provoqué par les agents autonomes

2 min.
14 Oct. 2026 • 11:55
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L’intelligence artificielle commence à inquiéter sérieusement les superviseurs bancaires. Aux États-Unis comme en Europe, plusieurs régulateurs renforcent leurs contrôles sur l’utilisation des agents IA autonomes, craignant qu’une cyberattaque ou un comportement imprévu ne provoque des perturbations allant jusqu’au système financier lui-même.

La Fed veut savoir comment les banques contrôlent leurs agents IA

Selon Reuters, la Réserve fédérale américaine, la FDIC et l’OCC interrogent désormais les établissements financiers sur leurs garde-fous. Les autorités veulent notamment savoir si les décisions des agents peuvent être retracées, si un humain valide les actions sensibles et si un système d’arrêt d’urgence permet de reprendre immédiatement le contrôle.

IA Banques Crise

Cette surveillance accrue intervient alors que des agents IA ont déjà été associés à des attaques contre des banques sud-coréennes. Plus largement, plus de 100 entreprises technologiques ont récemment alerté sur l’accélération attendue des cyberattaques assistées par intelligence artificielle.

En Europe, la priorité devient la capacité à redémarrer après une attaque

La Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne concentrent davantage leurs efforts sur la « résilience ». Certaines banques britanniques sont encouragées à préparer des systèmes de secours entièrement indépendants de leur infrastructure principale afin de pouvoir repartir d’une base saine après une compromission majeure.

La BCE a de son côté demandé aux établissements européens de renforcer avant fin octobre leurs plans de sauvegarde et de reprise face aux cybermenaces alimentées par l’IA. « L’adoption de l’IA va souvent plus vite que la mise en place des contrôles », avertit Michael Woodbridge, spécialiste de la cybersécurité chez Grant Thornton.

Le danger n’est donc plus seulement théorique. Entre les agents autonomes capables de pénétrer des systèmes réels et la dépendance croissante des banques aux modèles avancés, les régulateurs cherchent désormais moins à empêcher tout « couac » qu’à garantir qu’un incident ne puisse pas se transformer en une crise financière majeure.

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