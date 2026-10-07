Tab : le nouvel assistant IA personnel qui veut agir à votre place

Un nouvel acteur rejoint la course aux agents d’intelligence artificielle grand public. Baptisée Tab, la jeune pousse sort de l’ombre avec une valorisation de 300 millions de dollars – principalement grâce aux « business angels » SV Angel, Valar Ventures et American Spirit- et une promesse simple : ne plus seulement conseiller l’utilisateur mais accomplir directement ses tâches quotidiennes.

Un assistant IA accessible depuis iMessage et WhatsApp

Concçu par Brennan Erbz, Stafford Schlitt et Ammar Amdani, Tab fonctionne directement dans iMessage et WhatsApp. L’utilisateur peut lui demander par message d’acheter des courses, trouver un cadeau, réserver un voyage, appeler un établissement ou encore gérer certaines démarches. L’agent dispose pour cela de son propre environnement informatique, d’un navigateur, d’un numéro de téléphone et, pour certains utilisateurs, d’un portefeuille numérique.

Cette approche rappelle Meta Muse, autre agent capable d’envoyer des e-mails, organiser des voyages ou effectuer des achats, ainsi que Gemini Intelligence de Google.

La confiance comme argument central

Tab insiste particulièrement sur la protection des données. Les informations bancaires sont conservées dans un espace isolé auquel l’agent n’accède pas directement, tandis qu’une opération sensible nécessite l’approbation de l’utilisateur. L’entreprise affirme également ne pas utiliser les données personnelles pour entraîner ses modèles.

« Vous lui écrivez comme à quelqu’un en qui vous avez confiance et il vous décharge du travail », explique Ammar Amdani. Selon lui, la question décisive n’est désormais plus seulement de savoir jusqu’où une IA peut aller, mais « si vous devez la laisser entrer » dans votre vie numérique.

L’enjeu est réel : les agents IA autonomes ont déjà montré leurs limites lorsqu’ils disposent d’un accès étendu aux services en ligne. Tab mise donc autant sur la « confiance » que sur ses capacités techniques pour se distinguer dans un marché des assistants personnels IA devenu en très peu de temps particulièrement disputé.