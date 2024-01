Uber écope d’une amende de 10 millions d’euros en rapport avec la protection des données

L’Autoriteit Persoonsgegevens (AP), le régulateur néerlandais de la vie privée, a infligé une amende de 10 millions d’euros à Uber pour avoir manqué de transparence sur le traitement des données de ses chauffeurs européens.

Uber écope d’une amende

L’autorité indique avoir imposé l’amende après que plus de 170 chauffeurs français ont tiré la sonnette d’alarme auprès de la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen. Une plainte du groupe d’intérêt français a été transmise aux Pays-Bas, car c’est là que se trouve le siège européen d’Uber.

L’entreprise n’a pas été claire « sur la durée pendant laquelle elle a conservé les données des chauffeurs européens et vers quels pays hors d’Europe elles ont été transmises », a expliqué le régulateur. « Uber a également rendu difficile pour les conducteurs d’exercer leurs droits à la vie privée », a-t-il ajouté. Les utilisateurs ont par exemple le droit de consulter les données, de les faire corriger ou supprimer, a rappelé le régulateur néerlandais.

Mais Uber a notamment rendu « inutilement compliquée » pour les chauffeurs la soumission d’une demande de consultation de leurs données. Un formulaire numérique existait, mais était très difficile à trouver sur l’application, et les informations partagées ensuite étaient « difficiles à interpréter ». De plus, l’entreprise n’a pas indiqué clairement dans ses conditions de confidentialité combien de temps elle conservait les données des chauffeurs et quelles mesures de protection spécifiques sont prises lorsque celles-ci sont transférées vers des pays en dehors de l’Espace économique européen (EEE).

« Les conducteurs ont le droit de savoir comment Uber traite leurs données personnelles », a souligné Aleid Wolfsen, président du régulateur. Or, « cela était opaque », a-t-il poursuivi. « Si vous ne savez pas ce qu’il advient de vos données, vous ne savez pas si vous êtes désavantagé ou traité injustement, et vous ne pouvez exercer vos droits », a-t-il ajouté.

Uber a décidé de faire appel de la décision.