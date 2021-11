Robinhood piraté : un hacker détient les données de 7 millions de personnes

Le service Robinhood révèle avoir été piraté. Un hacker a réussi à infiltrer la plateforme de courtage et a pu collecter les données de sept millions de clients. Il n’y a cependant aucune donnée financière.

Un piratage touche des millions de clients de Robinhood

« D’après notre enquête, l’attaque a été maîtrisée. Nous pensons qu’aucun identifiant fiscal, numéros de comptes en banque ou de cartes de débit n’ont été révélés et qu’il n’y a eu aucune perte financière pour nos clients », a indiqué l’entreprise californienne dans un communiqué. Le pirate de Robinhood a tout de même été en mesure de collecter les adresses e-mail de cinq millions de personnes et les noms complets de deux millions de personnes. Il y a également quelques informations personnelles, comme les dates de naissance et les codes postaux.

Robinhood indique que le pirate lui a fait du chantage après avoir réussi son intrusion sur le réseau. Il réclamait une certaine somme d’argent. « Nous avons informé les forces de l’ordre et nous continuons à enquêter sur l’incident » avec l’aide d’une firme de cybersécurité, ajoute le groupe.

L’application a popularisé le courtage sans commission et contribué à relancer l’intérêt des petits épargnants pour la Bourse, notamment chez les jeunes adultes. Lors de son entrée en Bourse fin juillet, elle comptait plus de 22 millions d’utilisateurs et le solde de compte médian était de 240,30 dollars.