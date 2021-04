Windows 10 : un nouveau Microsoft Store acceptant tous les jeux/applications en préparation

Le Microsoft Store sur Windows 10 se prépare à évoluer pour s’ouvrir à toutes les applications et tous les jeux. Selon Windows Central, une importante mise à jour doit voir le jour dans quelques mois avec nettement moins de limitations.

Le Microsoft Store sur Windows 10 bientôt avec tous les jeux et applications

En l’état, le Microsoft Store accepte seulement les applications et jeux Win32 qui sont dans le format d’empaquetage MSIX et utilisent le système de Microsoft pour tout ce qui touche les mises à jour et le paiement. Ces limitations poussent des développeurs à distribuer leurs applications et jeux depuis Internet ou bien depuis d’autres plateformes (comme Steam et l’Epic Games Store). Cela pourrait changer dans quelques mois.

Avec la révision, Microsoft autoriserait les développeurs à proposer les formats EXE ou MSI, qui sont nettement plus courants au quotidien. Microsoft permettrait également aux développeurs de s’occuper eux-mêmes de la distribution des mises à jour avec leurs propres serveurs. En d’autres termes, le Microsoft Store pourrait accueillir n’importe quel jeu ou application dans un seul et même endroit, tout en permettant aux développeurs d’avoir le contrôle à plusieurs niveaux.

Un tel changement est assez significatif. Si les développeurs jouent le jeu, les utilisateurs auraient un endroit qui regroupe plein d’applications et jeux. Plus besoin de faire une recherche sur Internet et trouver le bon site. Tout serait géré depuis une seule et même plateforme. Par ailleurs, le fait que les développeurs puissent utiliser leur propre moyen de paiement signifie que Microsoft ne prendrait pas de commission. C’est un élément majeur.

Dans le même temps, Microsoft aurait l’intention de proposer plusieurs de ses applications (Teams, Office, Edge et Visual Studio) sur le Microsoft Store. Tous ces changements feraient partie de Sun Valley, le nom de code d’une évolution de Windows 10 au niveau de l’interface. Tout cela devrait voir le jour dans quelques mois.