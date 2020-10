Spider-Man Remastered (PS5) : Peter Parker change de tête (trailer)

Spider-Man Remastered fait beaucoup parler de lui en ce moment, et pas toujours pour de bonnes raisons. La version next-gen (PS5) du Spidey de la PS4 ne sera proposée qu’en bundle avec Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition (et donc au prix fort de 79,90 euros). Les joueurs PS4 qui ont déjà le jeu n’auront donc pas droit à une mise à jour next gen gratuite (à contrario de Gears 5 ou d’Ori and the Will of the Wisp sur Series X/S par exemple). Certes, la version remastered bénéficie de nouveaux assets, d’un son 3D et autres améliorations notables, mais les deux trailers qui viennent d’être diffusés font tout de même douter de la nécessité de facturer au prix fort cette mise à jour.

Alors certes, c’est un peu plus joli, mais l’on est loin de ce que la next gen pourra réellement proposer lorsqu’elle sera réellement exploitée à son optimum (le comparatif PS4/PS5 montre clairement que les différences entre les deux versions ne sont pas franchement ébouriffantes). On remarque aussi, et ce n’est visiblement pas un détail pour de nombreux fans du titre original, que Sony a changé d’acteur pour la motion capture de Peter Parker. Le nouveau Parker fait ici plus jeune, plus « gamin » que dans le titre d’origine, alors qu’il est justement sensé être plus âgé dans le jeu (23 ans).





Spider-Man vs Spider-Boy

Spider-Man Remastered sera disponible en bundle sur PS5 avec Spider-Man Morales le 19 novembre prochain, jour de lancement de la PlayStation 5.