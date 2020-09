Facebook fusionne les messages privés de Messenger et d’Instagram

La fusion des messageries de Facebook avec Instagram se met en place. Facebook annonce aujourd’hui que les messages privés envoyés au travers de Messenger peuvent désormais être répondus sur Instagram, et inversement.

L’idée de Facebook est de proposer une seule et unique plateforme de messagerie privée. Comme on peut s’en douter, cela demande un important chantier parce qu’il faut mêler les infrastructures de Messenger et d’Instagram. À terme, WhatsApp s’ajoutera à la liste.

Ainsi, un utilisateur sur Instagram peut répondre à un contact Messenger sans ouvrir obligatoirement Messenger. Dans la même idée, un utilisateur sur Messenger peut répondre à un message envoyé par un contact Instagram directement depuis Messenger.

Facebook va initier le déploiement de cette nouveauté d’ici les prochains jours. Il faudra attendre quelques mois pour que 100% des utilisateurs en profitent toutefois. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour profiter de cette nouveauté. Et troisième élément qui a son importance : bien qu’une fusion des messageries de Messenger et Instagram est annoncée, il n’y a pas une fusion des comptes Facebook et Instagram.

Cette intégration va en tout cas permettre à Instagram d’avoir quelques fonctionnalités de Messenger, comme Watch Together, la disparition des messages une fois qu’ils ont été lus, un choix de couleurs pour les conversations et plus encore.