Xbox All Access : les prix français dévoilés, avec la Series X pour 32,99€/mois

Après la conférence de Sony pour sa PlayStation 5, Microsoft reprend la parole et détaille les prix pour son offre Xbox All Access en France. Celle-ci permet d’avoir une Xbox Series X ou Xbox Series S et un accès au Xbox Game Pass Ultimate contre un abonnement mensuel.

Xbox All Access, ton pass tout-en-un. ⬜ Series S : 24.99€ par mois

⬛ Series X : 32.99€ par mois 💚 pic.twitter.com/GCeo05Ncmx — Xbox FR (@XboxFR) September 17, 2020

En France, le prix sera de 24,99€/mois pour avoir la Xbox Series S et le Xbox Game Pass Ultimate. Pour la Xbox Series X et le Xbox Game Pass Ultimate, le tarif sera de 32,99€/mois. L’abonnement est sur 24 mois. Par conséquent, le prix payé à l’arrivée est de 599,76€ pour l’offre avec la Xbox Series S et de 791,76€ pour l’offre avec la Xbox Series X.

Sans cette offre, la Xbox Series S coûte 299,99€, la Xbox Series X est à 499,99€ et le Xbox Game Pass Ultimate est disponible pour 12,99€/mois. Sur 24 mois, cela fait 611,75€ pour la Xbox Series S et 811,75€ pour la Xbox Series X. L’offre Xbox All Access est donc intéressante sur le point financier avec une économie de 11,99€ pour la Xbox Series S et 19,99€ pour la Xbox Series X au bout de 24 mois. Il est bon de préciser que la Xbox Series S ou Xbox Series X appartient aux joueurs à la fin du Xbox All Access, ce ne sera pas un prêt.

Pour information, le Xbox Game Pass Ultimate inclut le Xbox Game Pass pour jouer à plus de 100 jeux, donne accès aux jeux Xbox Game Studio le jour de leur sortie, au EA Play et les joueurs ont accès à xCloud pour jouer en streaming depuis leur smartphone ou tablette Android.

La Xbox Series S et la Xbox Series X seront disponibles à la précommande le 22 septembre. La commercialisation se fera le 10 novembre. L’offre Xbox All Access sera seulement disponible à la Fnac et chez Micromania.