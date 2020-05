Inde : Google supprime des millions d’avis négatifs sur TikTok

Plus les réseaux sociaux se développent, évoluent, et sont remplacés par de nouvelles versions, plus vite on finit par racler les fonds de poubelle. C’est en tout cas ce qui semble être l’ambition secrète de TikTok, version moderne de Vine, une app dont les plus anciens se souviennent peut-être. Une nouvelle affaire vient en effet de toucher l’application chinoise, accusée en Inde de promouvoir la violence domestique, la cruauté animale, la maltraitance infantile, ou encore l’objectification des femmes. Ainsi, sur les réseaux sociaux du pays, des mots clés comme BanTikTok, DeleteTikTok, BlockTikTok sont devenus très populaires rapidement.

Le mouvement a mené à des millions d’avis négatifs sur la page Google de l’application, passant ainsi la note globale de 4.5 étoiles à seulement 1.2. La firme s’est empressée d’intervenir, supprimant les avis négatifs par millions, faisant remonter la note globale à 1.6. Voilà qui ne va pas apaiser le gouvernement indien, certains hommes politiques comme Maneka Sanjay Gandhi ayant affirmé que le travail de modération, dont la qualité a considérablement baissé ces derniers temps, n’était pas suffisant aux yeux de la loi locale.