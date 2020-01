[CES 2020] Samsung présente le Galaxy Chromebook avec un écran 4K AMOLED

Samsung a levé le voile sur un nouveau Chromebook. Il a pour nom Galaxy Chromebook et se place comme un modèle haut de gamme, misant tout particulièrement sur un bel écran et des performances au rendez-vous, ce qui n’est pas toujours le cas avec les Chromebooks.

Le Galaxy Chromebook dispose d’un écran tactile qui est AMOLED, fait 13,3 pouces et se veut 4K (3 840 x 2 160 pixels). Samsung affirme que l’utilisateur a le droit à « une expérience comme au cinéma » avec cet écran. De plus, les bordures sont assez fines pour faire 3,9 mm.

Pour le reste, le Galaxy Chromebook intègre le processeur i5-10210U (qui fait partie de la 10e génération des processeurs d’Intel), une puce graphique Intel UHD Graphics, 8 ou 16 Go de RAM, 256 Go de stockage sur SSD (possibilité d’avoir un SSD de 1 To), du Wi-Fi 6 (802.11 ax 2×2), deux ports USB-C, des haut-parleurs stéréo (2 x 2W), une webcam de 1 mégapixel au-dessus l’écran et une caméra de 8 mégapixels au-dessus le clavier, une batterie de 49,2Wh (8 heures d’autonomie) et un port microSD.

À noter qu’un capteur d’empreintes est présent, tout comme le support du S Pen. De plus, le Galaxy Chromebook est un 2-en-1 : il peut être utilisé comme un ordinateur portable ou comme une tablette.

Samsung annonce que le Galaxy Chromebook sera disponible au premier trimestre à partir de 999 dollars, en rouge et en gris. Seule la commercialisation américaine a été évoquée pour l’instant. Samsung France n’a encore rien dit sur le sujet.