Comme prévu, SFR annonce aujourd’hui sa Box 10. L’une des principales nouveautés est le support du Wi-Fi 7. La Box 10+ de 2025 supportait déjà le Wi-Fi 7, mais uniquement pour l’offre SFR Fibre Premium à 45,99 €/mois. Aujourd’hui, la nouvelle box est accessible dès 36,99 €/mois avec l’offre SFR Fibre Power.
Les Box 10 et Box 10+ de SFR ont du Wi-Fi 7, mais il n’est pas identique. Dans le cas de la SFR Box 10+, on retrouve du Wi-Fi 7 tri-bande (2,5, 5 et 6 GHz), là où la Box 10 se contente du Wi-Fi 7 bi-bande (2,4 et 5 GHz). Un autre changement est qu’il n’y a pas le support du XGS-PON ici, il faut se contenter du GPON. Par conséquent, le débit maximal est de 2 Gb/s ici et non de 8 Gb/s.
En outre, on retrouve le support de Thread pour relier des objets connectés basse consommation, tels que des capteurs de mouvements, des prises connectées ou des interrupteurs intelligents. Il y a également un marquage en braille et un écran tactile E-ink.
Voici les caractéristiques complètes :
La SFR Box 10 possède :
La SFR Box 10 est disponible dès maintenant avec l’offre SFR Premium Power à 36,99 €/mois.
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