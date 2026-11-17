Comme prévu, SFR annonce aujourd’hui sa Box 10. L’une des principales nouveautés est le support du Wi-Fi 7. La Box 10+ de 2025 supportait déjà le Wi-Fi 7, mais uniquement pour l’offre SFR Fibre Premium à 45,99 €/mois. Aujourd’hui, la nouvelle box est accessible dès 36,99 €/mois avec l’offre SFR Fibre Power.

La SFR Box 10 est là avec son Wi-Fi 7

Les Box 10 et Box 10+ de SFR ont du Wi-Fi 7, mais il n’est pas identique. Dans le cas de la SFR Box 10+, on retrouve du Wi-Fi 7 tri-bande (2,5, 5 et 6 GHz), là où la Box 10 se contente du Wi-Fi 7 bi-bande (2,4 et 5 GHz). Un autre changement est qu’il n’y a pas le support du XGS-PON ici, il faut se contenter du GPON. Par conséquent, le débit maximal est de 2 Gb/s ici et non de 8 Gb/s.

En outre, on retrouve le support de Thread pour relier des objets connectés basse consommation, tels que des capteurs de mouvements, des prises connectées ou des interrupteurs intelligents. Il y a également un marquage en braille et un écran tactile E-ink.

Voici les caractéristiques complètes :

Wi-Fi : Wi-Fi 7 bi-bande, Smart Wi-Fi, certifié Wi-Fi Alliance

Débit : jusqu’à 2 Gb/s par seconde, selon l’offre et sous réserve de compatibilité des équipements

Dimensions : 210 x 184 x 79 mm

Poids : 788 grammes

Consommation électrique : 9,4 Watts en mode Actif

La SFR Box 10 possède :

1 port optique

4 ports Ethernet dont 2 ports 2,5 Gb/s Ethernet et 2 ports 1 Gb/s Ethernet

1 port téléphonique

1 port USB-C

1 bouton d’allumage ON/OFF

1 connecteur d’alimentation électrique (ALIM)

1 connecteur pour fibre optique (technologie GPON)

1 bouton RESET

La SFR Box 10 est disponible dès maintenant avec l’offre SFR Premium Power à 36,99 €/mois.