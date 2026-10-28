EasyJet annonce l’arrivée du Wi-Fi dans ses avions grâce à Starlink

EasyJet va proposer pour la première fois une connexion Internet avec du Wi-Fi à bord de ses avions. La compagnie aérienne britannique a choisi Starlink, le service satellitaire de SpaceX, avec un déploiement prévu à partir du premier semestre de 2027 et une généralisation attendue début 2028.

Le Wi-Fi équipera les avions d’EasyJet avec Starlink

L’installation concernera les Airbus A320, A320neo et A321neo de la compagnie. Le calendrier s’étalera sur plusieurs mois, jusqu’au début de 2028. EasyJet n’a pas encore précisé quels appareils seront équipés en premier. Le prix de l’accès à Internet reste lui aussi à définir : la compagnie n’a annoncé ni gratuité, ni formule payante, ni éventuelle inclusion dans certains tarifs.

La connexion doit permettre aux passagers de naviguer sur le Web, de regarder des vidéos en streaming et de jouer en ligne depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. EasyJet prévoit aussi des services liés au voyage : consultation du statut du vol, informations météo, transports et attractions à destination. La technologie pourrait enfin permettre de commander des produits du menu à bord directement depuis son siège.

Air France propose déjà un service similaire

EasyJet rejoint un mouvement déjà engagé dans le transport aérien. Air France a commencé à déployer le Wi-Fi haut débit de Starlink en 2025. Le service est gratuit dans toutes les cabines des avions équipés, avec une connexion via un compte Flying Blue. Il permet notamment de consulter des sites, de regarder des films et des séries en streaming ou de jouer en ligne. La compagnie prévoit d’étendre progressivement cette technologie à l’ensemble de sa flotte.

D’autres compagnies aériennes ont également adopté Starlink ou ont lancé son déploiement. AirBaltic propose depuis 2025 un accès gratuit sur ses Airbus A220-300 équipés. Aer Lingus a inauguré son service en mars 2026, avec une extension progressive de sa flotte, tandis qu’Iberia a fait voler son premier appareil équipé en juin. Lufthansa et United Airlines déploient eux aussi ce système sur une partie de leurs avions. Les conditions d’accès varient selon les compagnies : certaines demandent une connexion à leur programme de fidélité.

Starlink utilise une constellation de satellites en orbite basse, conçue pour fournir une connexion rapide avec une latence réduite. Cela rend possibles des usages plus exigeants que la simple messagerie, notamment la visioconférence, le travail collaboratif et le streaming. Reste à savoir si easyJet proposera cette expérience sans supplément, comme Air France sur ses appareils équipés, ou si elle en fera une option payante. Aucun tarif n’a été communiqué à ce stade.