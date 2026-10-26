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IA : Boréal rompt avec Thélyson Orélien après l’analyse des métadonnées de « C’était ça ou mourir »

3 min.
26 Oct. 2026 • 11:15
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L’affaire Thélyson Orélien arrive à son dernier chapitre : les Éditions du Boréal ont annoncé il y a quelques jours la fin de leur collaboration avec l’auteur de C’était ça ou mourir, après qu’une expertise externe a détecté des traces liées à l’intelligence artificielle dans les métadonnées de plusieurs documents de travail du roman. L’éditeur québécois ne prévoit aucune réimpression et ne publiera plus de nouveau livre de l' »écrivain ».

Des métadonnées qui changent la nature de l’accusation

La polémique avait éclaté en septembre lorsque le détecteur Pangram avait attribué une forte probabilité de génération par IA à de nombreux passages du livre. Ces résultats restaient discutables en soi puisque les détecteurs automatiques peuvent dans de très rares cas produire des faux positifs. L’affaire avait néanmoins conduit à l’éviction du roman de la course au Goncourt.

Ctait Ca Ou Mourir

Thélyson Orélien avait toujours soutenu avoir rédigé son ouvrage lui-même, tout en reconnaissant avoir utilisé l’IA pour certaines recherches. Boréal avait alors rassemblé les différentes versions du manuscrit avant de commander une analyse indépendante. Et malheureusement pour Thélyson, cette dernière a révélé « des traces de balises d’IA dans les métadonnées de certains documents ». En d’autres termes, l’usage de l’IA dans la rédaction du texte vient d’être établi, sans aucun doute possible cette fois.

L’éditeur précise cependant qu’il reste impossible de déterminer précisément quelle quantité du roman a été produite ou retravaillée par intelligence artificielle.

La confiance entre auteur et éditeur au centre du problème

Pour Boréal, la rupture du contrat repose donc moins sur la proportion exacte de texte généré que sur les déclarations antérieures de l’auteur jurant ne pas avoir utilisé d’IA pour l’écriture de son roman. « Cette affirmation est aujourd’hui démentie. Nous ne pouvons pas, dans ces circonstances, poursuivre notre collaboration professionnelle », déclare la maison d’édition.

A noter que les méthodes permettant d’identifier les textes générés par IA commencent à se perfectionner, ce qui devrait largement faciliter le travail des éditeurs en amont de la publication… et permettre de rétablir la confiance avec les lecteurs.

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