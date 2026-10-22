TIER IV et l’université de Munich préparent des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne

TIER IV et l’université technique de Munich (TUM) veulent accélérer les essais de conduite autonome en Allemagne en associant le logiciel libre Autoware à la plateforme NVIDIA Hyperion. Présentée au GTC Berlin, cette collaboration doit fournir aux chercheurs un environnement commun pour développer et valider des véhicules de niveau 4, destinés notamment aux transports publics et aux robotaxis.

Autoware et NVIDIA Hyperion réunis pour préparer les essais

Chacun des partenaires apporte une pièce de l’ensemble. TIER IV contribue avec Autoware, une plateforme logicielle open source dédiée à la conduite autonome. NVIDIA fournit Hyperion, son architecture de référence associant capteurs, calcul embarqué et technologies de sécurité. L’université mobilise ses équipes de recherche automobile ainsi que le centre Autoware récemment créé avec TIER IV. L’objectif est de réunir ces compétences pour passer du développement en laboratoire aux essais sur les routes allemandes.

La configuration annoncée prévoit notamment deux calculateurs DRIVE AGX Thor, accompagnés du système de sécurité NVIDIA Halos.

Une grande partie du travail se joue ensuite dans l’intégration. Les données des caméras, radars ou lidars doivent arriver à temps pour permettre au logiciel de reconnaître son environnement, de choisir une trajectoire et de commander le véhicule. Il faut aussi détecter une panne, prévoir une fonction de secours et conserver la trace des versions logicielles utilisées lors de chaque essai. Reconnaître correctement un piéton dans une démonstration ne règle donc qu’une partie du problème. En travaillant sur une architecture commune, les équipes doivent pouvoir évaluer de nouveaux algorithmes sans reconstruire à chaque fois tout l’environnement matériel et logiciel du véhicule.

C’est également là qu’intervient l’ouverture d’Autoware. Les chercheurs peuvent examiner le code, modifier un module ou partager une correction avec d’autres laboratoires. Un comportement observé sur route devient plus facile à étudier lorsque les équipes ont accès aux mécanismes qui l’ont produit. Cette transparence facilite la comparaison des méthodes et la reproduction des essais ; elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, une preuve de sécurité. Celle-ci reste à établir pour le véhicule complet et dans ses conditions d’utilisation.

Des ambitions de niveau 4, sans calendrier commercial

Le niveau 4 permet au système d’assurer la conduite sans intervention humaine dans un cadre déterminé : une zone géographique, certains types de routes, une plage de vitesse ou des conditions météorologiques précises. Le véhicule doit également pouvoir se mettre en sécurité lorsque la poursuite du trajet devient impossible. Cette autonomie reste donc liée à un domaine d’utilisation, et ne signifie pas que la voiture peut circuler partout.

Pour le projet TIER IV-TUM, aucune ville, taille de flotte ou date de lancement commercial n’est annoncée. Le communiqué officiel ne fournit pas davantage de kilométrage d’essais, de fréquence des reprises en main ou de validation réglementaire. À ce stade, l’annonce porte sur les moyens de développement et de validation.

D’autres initiatives ont déjà franchi le cap de l’exploitation sur route, dans des cadres différents. En Allemagne, Einride et Lidl font circuler quotidiennement un camion autonome sans cabine pour transporter des marchandises, sous une autorisation spécifique. À Londres, les courses proposées par Wayve et Uber restent supervisées : un conducteur formé occupe toujours le siège avant pour surveiller le système et reprendre la main si nécessaire.