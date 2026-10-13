LNK Energies veut convertir les camions diesel à l’hydrogène sans réservoir haute pression

Et si les poids lourds diesel pouvaient passer à l’hydrogène sans adopter les énormes réservoirs pressurisés généralement associés à cette technologie ? La startup américaine LNK Energies, issue du MIT, développe un système destiné à convertir des camions existants en utilisant un carburant liquide capable de transporter chimiquement l’hydrogène.

Un hydrogène transporté sous forme liquide

La technologie repose sur des LOHC, pour Liquid Organic Hydrogen Carriers. Ces liquides absorbent l’hydrogène puis le libèrent à la demande. LNK Energies a surtout miniaturisé le réacteur chargé de cette séparation : là où certains systèmes occupent l’équivalent d’un conteneur, son Hydrogen Release Unit aurait désormais la taille d’un petit réfrigérateur.

L’intérêt est d’éviter le stockage d’hydrogène comprimé à environ 700 à 800 bars, coûteux et énergivore. Le LOHC pourrait être transporté et distribué avec une infrastructure proche de celle utilisée aujourd’hui pour les carburants liquides.

L’hydrogène extrait à bord peut ensuite alimenter un moteur thermique adapté ou une pile à combustible, une solution également explorée par Toyota pour les poids lourds.

Un coût total annoncé inférieur au diesel

LNK affirme qu’un camion de classe 8 utilisant son système pourrait présenter un coût total de possession inférieur de 13 % à celui d’un modèle diesel. « Nous supprimons l’étape coûteuse de compression », explique Sayandeep Biswas, cofondateur et CEO de l’entreprise.

La technologie reste toutefois à un stade précoce : LNK dispose actuellement d’un prototype de laboratoire capable d’alimenter un petit moteur et prévoit une démonstration sur camion commercial dans environ 18 mois.

Le véritable test arrivera donc sur route. Si les promesses de coût, de fiabilité et de ravitaillement se vérifient à grande échelle, cette approche pourrait offrir une troisième voie entre les batteries géantes et l’hydrogène comprimé, deux solutions qui peinent encore à s’imposer totalement dans le transport lourd.