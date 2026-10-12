Yandex : un troisième centre de données mis hors service par des drones

Yandex a annoncé l’arrêt complet de son centre de données situé dans la région russe de Vladimir après une attaque de drones survenue le 11 octobre. Aucun blessé n’a été signalé, mais certains services du groupe sont devenus indisponibles. Le nouvel incident est surtout notable par sa répétition : il s’agit du troisième grand site informatique de Yandex touché en quelques jours, après Sasovo et Kaluga, dans une campagne qui place désormais les centres de données au même rang stratégique que les infrastructures énergétiques.

Trois sites interrompus en quelques jours

Le groupe technologique russe a indiqué que des équipements avaient été endommagés à Vladimir et que le centre avait dû être entièrement arrêté. L’entreprise n’a pas détaillé la capacité du site, le nombre de serveurs concernés ni la durée prévue de l’interruption. Cette absence d’évaluation immédiate est habituelle après une attaque : les équipes doivent d’abord sécuriser les locaux, vérifier l’alimentation électrique et examiner chaque baie avant toute remise sous tension.

Deux jours plus tôt, des drones avaient déjà touché le site de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, provoquant l’arrêt partiel de plusieurs modules. La veille, le centre de Sasovo avait été fermé après un incendie. Ce dernier héberge des dizaines de milliers de serveurs et deux des trois supercalculateurs utilisés par Yandex pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise avait alors indiqué ne pas encore savoir si le matériel pouvait être réparé.

Une panne de centre de données se propage rarement de manière uniforme. Les services grand public peuvent continuer à fonctionner grâce à la réplication, tandis que des clients cloud, des traitements différés ou des fonctions régionales deviennent indisponibles. C’est ce qui rend l’impact difficile à mesurer depuis l’extérieur. Les précédents incidents chez Cloudflare et Amazon Web Services ont montré qu’une défaillance localisée peut atteindre de nombreux services qui ne portent pas le nom de l’opérateur.

L’infrastructure d’IA devient une cible physique

Yandex occupe une place centrale dans l’écosystème numérique russe : moteur de recherche, cartographie, messagerie, commerce, paiement, publicité, cloud et intelligence artificielle. Ses capacités de calcul servent notamment à développer YandexGPT. Toucher les bâtiments qui hébergent ces ressources peut donc ralentir l’entraînement de modèles, perturber les entreprises clientes et forcer le groupe à déplacer des charges vers des sites déjà sollicités.

Cette vulnérabilité distingue l’IA des logiciels distribués à faible intensité de calcul. Entraîner un grand modèle exige des grappes de GPU, des réseaux rapides, une alimentation stable et un refroidissement dimensionné pour une forte densité. Un supercalculateur ne se reconstitue pas simplement en transférant des fichiers dans une autre région, surtout lorsque les sanctions compliquent l’achat d’accélérateurs récents.

Les drones rendent par ailleurs l’attaque moins coûteuse que la construction de l’infrastructure visée. Nous avions présenté le radar embarqué du K3 Scout, un exemple de la course aux moyens de détection. Pour un centre de données, la défense doit couvrir le bâtiment, les lignes électriques, les groupes de secours, les systèmes de refroidissement et les fibres qui le relient au réseau.

Une escalade assumée dans la guerre des infrastructures

Les autorités ukrainiennes n’ont pas commenté en détail chaque frappe, mais Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays répondait de manière symétrique aux attaques russes contre les centres de données et les réseaux ukrainiens. Cette logique étend les représailles au-delà des raffineries, dépôts et réseaux électriques. Elle vise des actifs numériques dont dépendent à la fois l’économie civile, les communications et les capacités d’analyse.

La Russie a elle-même renforcé son contrôle sur les infrastructures critiques. Une disposition adoptée en août permet au gouvernement d’en reprendre la gestion lorsqu’elles sont jugées vulnérables. Dans le même temps, l’Ukraine déplace certains équipements sous terre pour réduire leur exposition. Les deux pays traitent donc désormais les salles de serveurs comme des installations stratégiques à protéger physiquement.

Cette série intervient alors que les besoins électriques des centres de données augmentent rapidement. Le contrat de 3,59 GW signé par Google illustre l’échelle énergétique des infrastructures d’IA modernes. En zone de conflit, cette concentration de puissance, de refroidissement et de calcul crée aussi un point de fragilité évident.

Après les frappes, Yandex a retiré de son service cartographique l’emplacement de plusieurs centres de données répartis dans quatre régions russes. La mesure ne déplace évidemment pas les bâtiments, mais elle montre que le groupe cherche désormais à réduire les informations publiques facilitant l’identification de ses installations.