ShinyHunters : un négociateur en rançongiciel arrêté aux États-Unis

Un spécialiste canadien de la négociation avec les groupes de rançongiciel (ransomware) a été arrêté aux États-Unis dans le cadre d’une opération visant ShinyHunters. D’après des documents judiciaires consultés par Reuters, Edward Dubrovsky fait face à des accusations liées à une entente visant à menacer la confidentialité d’informations afin d’extorquer de l’argent. L’affaire est sensible, car elle place un professionnel censé accompagner les victimes au cœur d’une enquête sur l’un des groupes cybercriminels les plus actifs du moment.

Des chefs d’accusation encore partiellement sous scellés

L’arrestation a eu lieu jeudi et Dubrovsky était détenu dans un centre fédéral de Philadelphie lorsque l’information a été publiée. Les documents du tribunal fédéral du district Est de Pennsylvanie mentionnent également une entrave au commerce. Une partie du dossier demeure sous scellés et les autorités n’ont pas détaillé le rôle précis que l’accusé aurait joué.

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que les pièces accessibles présentent des orthographes contradictoires du nom, « Dobrovsky » ou « Dobrosky ». Reuters a relié ces documents à Edward Dubrovsky, dirigeant canadien de cybersécurité, grâce à une personne informée du dossier et aux registres de détention. Les procureurs n’ont pas répondu aux demandes de clarification.

Sur son profil professionnel, Dubrovsky se présente comme un expert de la négociation avec les cybercriminels. L’entreprise CyberSteward affirme intervenir dans l’engagement avec les acteurs de la menace, les cyber-extorsions et la facilitation d’accords. Ce métier n’est pas illégal en lui-même : des négociateurs aident les victimes à évaluer une demande de rançon, à gagner du temps, à vérifier qu’un pirate possède réellement les données revendiquées et, dans certains pays, à respecter les contraintes réglementaires.

La frontière délicate entre assistance et complicité

Les négociateurs travaillent dans un environnement où les échanges se déroulent sur des messageries anonymes et où les paiements passent souvent par des cryptomonnaies. Ils peuvent devenir une source d’information pour les assureurs et les enquêteurs, mais ils disposent aussi d’une visibilité privilégiée sur les victimes, leurs faiblesses et leur capacité à payer. L’accusation devra établir si Dubrovsky a franchi la ligne entre la représentation d’une victime et la participation à un mécanisme d’extorsion.

L’affaire rappelle un précédent déjà traité sur notre site : des employés de cybersécurité avaient plaidé coupable pour leur rôle dans des attaques par rançongiciel. Ces cas ne prouvent pas une dérive générale du secteur, mais ils montrent pourquoi la traçabilité des mandats, des communications et des paiements est devenue essentielle.

Le contexte est celui d’une multiplication des fuites et des extorsions. En France, les incidents récents visant les clients de Quick et 1,2 million de dossiers de la CAF illustrent le coût immédiat d’un vol de données, même lorsqu’aucun chiffrement massif des systèmes n’est signalé. Les groupes modernes combinent l’interruption d’activité avec la menace de publier des informations sensibles.

ShinyHunters dans le viseur d’une opération internationale

Le FBI mène parallèlement une campagne contre ShinyHunters, groupe auquel les autorités attribuent une série d’intrusions et d’extorsions. Le directeur du FBI, Kash Patel, avait annoncé vendredi l’arrestation d’un « co-conspirateur présumé » lié au groupe, sans donner de nom. Interrogée par Reuters sur Dubrovsky, l’agence a renvoyé à cette déclaration et n’a pas fourni d’autre commentaire.

ShinyHunters s’est récemment vanté d’avoir dérobé des informations concernant presque tous les employés du FBI. Selon Associated Press, l’intrusion visait le portail de recrutement de l’agence et passait par une plateforme fournie par un tiers. Une telle base peut servir à l’intimidation, à l’usurpation d’identité ou au ciblage des proches, ce qui explique la mobilisation de plusieurs pays autour de l’enquête.

La publication du nom de Dubrovsky ajoute une pièce au dossier, mais elle ne permet pas encore de connaître l’architecture exacte du réseau ni les faits que les procureurs lui attribuent. Les tentatives de Reuters pour joindre l’intéressé, ses avocats et CyberSteward n’avaient pas abouti au moment de la publication.

L’opération avait déjà conduit à au moins deux autres interpellations rendues publiques : Pepijn van der Stap a été arrêté par les autorités néerlandaises, tandis que Saif al-Din Khader, présenté comme un membre central de ShinyHunters, a été détenu en Jordanie. L’arrestation annoncée par le FBI est ainsi la troisième liée à cette séquence répressive internationale.