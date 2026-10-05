RuneScape 4 officialisé : Jagex prépare un nouveau MMORPG sous Unreal Engine

Jagex profite des 25 ans de RuneScape pour ouvrir un nouveau chapitre majeur. Lors du RuneFest 2026 organisé devant plus de 6 000 fans à Birmingham, le studio britannique a confirmé le développement d’un quatrième MMORPG RuneScape. Encore dépourvu de titre définitif, le projet est provisoirement désigné sous le nom de RuneScape 4.
Ce nouvel épisode sera développé avec Unreal Engine et prendra place durant le Sixième Âge. L’aventure commencera à Ashenfall, continent introduit dans RuneScape: Dragonwilds, plusieurs années après la chute de la reine dragon Kuldra.
Jagex insiste sur bien sur le fait que ce MMO ne remplacera ni RuneScape, ni Old School RuneScape, mais constituera une expérience indépendante destinée à agrandir progressivement Gielinor, avec de nouvelles régions à explorer mais également des lieux familiers. Le développement en est encore au stade de la préproduction et le lancement n’est pas attendu avant plusieurs années.
Après son arrivée récente sur consoles et dans le Xbox Game Pass, RuneScape: Dragonwilds recevra en décembre la mise à jour Luminance, prélude à la Blood Crystal Saga de 2027. Le modding officiel arrivera également l’année prochaine grâce à CurseForge, y compris sur consoles.
Le 2 décembre marquera aussi le lancement de RuneScape Reignited, vaste modernisation du MMO historique avec nouvelle économie, guide d’aventure, améliorations graphiques et prise en charge officielle des plug-ins. L’accès sera ouvert sans abonnement jusqu’au 12 décembre.
Old School RuneScape recevra pour sa part le raid The Fractured Archive le 20 octobre, avant l’ouverture de Menaphos en 2027.
Enfin, Jagex veut étendre sa licence au-delà du jeu vidéo avec une série animée RuneScape. Entre le nouveau MMO, le remaster ainsi que l’adaptation en série, c’est peu dire que le studio fait feu de tous bois pour étendre et faire connaitre l’histoire de Gielinor.
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